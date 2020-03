Cloud : l’adoption de projets « natifs » progresse

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La Cloud Native Computing Foundation (CNCF), une initiative de la Fondation Linux, a livré les résultats de son enquête 2020* menée auprès de 1337 profils techniques.

Premier constat : l’utilisation en production de technologies natives pour le cloud devient la norme. C’est le cas notamment pour les projets Kubernetes (78% des professionnels interrogés en 2019 ont dit utiliser l’orchestration de conteneurs en production, contre 58% en 2018), Prométhée (72% en 2019), CoreDNS (69%), Fluentd (64%) et contianerd (53%).

Les outils de maillage de services (service mesh) gagnent eux aussi du terrain. 18% des répondants déclarent utiliser un service mesh en production, 47% l’envisagent. Parmi ces services qui facilitent la surveillance et le contrôle des communications entre applications de microservices, les plus populaires sont : Istio, Consul et Linkerd.

Qu’en est il des architectures « sans serveur » (serverless) ?

Serverless et conteneurs

41% des profils techniques interrogés utilisent une architecture serverless (l’infra est gérée et maintenue par le fournisseur cloud). 80% s’appuient sur une plateforme hébergée par un founisseur (AWS Lambda pour 53% d’entre eux). Les 20% installent un logiciel dédié.

Par ailleurs, 84% des répondants utilisent des conteneurs en production, un taux qui a bondi de plus de 15 points par rapport à 2018.

Mais l’automatisation des processus applicatifs peut être freinée. Elle l’est principalement par la résistance « culturelle » au changement (43%) au sein des équipes de développement. Les questions de sécurité (40%) et la complexité (38%) arrivent ensuite

Enfin, les cycles de développement et déploiement logiciels s’accélèrent. 27% des répondants interrogés en 2019 (contre 15% en 2018) ont indiqué effectuer des déploiements applicatifs/de microservices. 28% (+8 points) le font une fois par semaine.

Une tendance soutenue par l’offre de solutions d’intégration et de déploiement continus (CI/CD). Les plus populaires auprès de la communauté CNCF étant Jenkins, GitLab et CircleCI.

*La Cloud Native Computing Foundation a mené l’enquête auprès de sa communauté en septembre et octobre 2019. Dans le monde, 1337 architectes logiciel, responsables DevOps et développeurs back-end ont répondu au sondage (source : « CNCF Survey 2020 »).

