Cloud : AWS et DXC vantent une approche intégrée de la migration

Ils sont déjà partenaires, mais veulent aller plus loin. Le groupe de services IT DXC Technology et le fournisseur cloud Amazon Web Services (AWS) ont annoncé mardi former une alliance stratégique. Celle-ci est pluriannuelle et d’envergure mondiale. Il s’agit en fait d’une approche plus intégrée de la migration cloud et de la transformation applicative.

Cette approche (DXC – AWS Integrated Practice) cible les grandes entreprises. Il est question d’optimiser les services gérés pour le cloud d’AWS fournis par DXC. La société est née au printemps 2017 de la fusion des services aux entreprises de HPE et de CSC.

Le nouvel accord de partenariat se concentre sur :

– les services gérés de sécurité et de conformité pour AWS ;

– la migration vers l’offre Cloud VMware sur AWS ;

– les services analytiques ;

– les services applicatifs ;

– le support de l’offre SAP sur AWS.

DXC Bionix pour AWS

« À travers cet accord DXC et AWS s’engagent à permettre aux clients existants et nouveaux de DXC de tirer pleinement parti du cloud », a déclaré Andy Jassy, le directeur général (CEO) d’AWS, cité dans un communiqué.

Les services gérés de DXC pour le cloud public AWS sont fournis sous la marque DXC Bionix. Cette dernière a été lancée en début d’année 2018. À travers elle, DXC promeut un modèle de fourniture de services basé sur l’intelligence artificielle, le Lean management et l’automatisation IT.

Autant d’atouts pour « accélérer la transformation numérique de nos clients communs », a de son côté souligné Mike Lawrie, le CEO de DXC.