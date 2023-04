Cloud : AWS et Microsoft Azure face à une enquête antitrust au Royaume-Uni

Amazon et Microsoft font face à une enquête antitrust complète au Royaume-Uni, après que le régulateur britannique des communications (Ofcom) a déclaré qu’il était préoccupé par certains aspects du marché britannique du cloud.

L’ Ofcom a annoncé cette semaine que son étude de marché avait révélé «des pratiques et des fonctionnalités susceptibles de limiter la concurrence», notamment «des frais élevés pour le transfert de données, des remises sur les dépenses engagées et des restrictions techniques».

L’Ofcom avait commencé son étude de marché en septembre 2022 , lorsqu’il avait déclaré qu’il « examinerait la position d’Amazon, de Microsoft et de Google dans les services cloud ».

We are now inviting feedback on our interim findings, by 17 May 2023.

We intend to publish a final report on our findings and recommendations, including our decision on a market investigation reference, by 5 October 2023.

Read more: https://t.co/oIoQ1VUWJS

— Ofcom (@Ofcom) April 5, 2023