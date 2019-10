Cloud : AWS IQ met en relation clients et experts certifiés

Amazon Web Services (AWS) a confirmé la disponibilité générale de AWS IQ. Le service met en relation clients du fournisseur cloud et prestataires tiers.

Dévoilée en mai dernier en accès limité, la plateforme AWS IQ est conçue, selon les promoteurs du service, pour permettre à davantage de clients de trouver, d’engager et de payer rapidement et de manière sécurisée des experts certifiés AWS.

Ces derniers apportant aux clients du fournisseur une aide pratique pour démarrer, compléter ou finaliser différents projets. Il peut s’agir, notamment, d’une migration cloud, de la résolution d’une problématique de configuration, du choix d’une architecture ou encore de l’optimisation des charges de travail et des dépenses cloud.

Quelles entreprises sont ciblées par la multinationale ?

Du côté clients, les PME sont les premières ciblées.

Jeff Barr, chief evangelist chez AWS, l’a exliqué dans un billet de blog.

« Bien que les entreprises de toutes tailles puissent utiliser et bénéficier d’AWS IQ, je pense que les petites et moyennes entreprises trouveront [le service] particulièrement utile », a-t-il déclaré.

AWS IQ est intégré au compte AWS et à la facture AWS du client. Le service permet aussi d’accorder, de surveiller et de contrôler l’accès d’experts certifiés à leur compte AWS. Ils peuvent également payer l’expert à la fin de chaque étape complétée du projet.

Les prestataires éligibles, de leur côté, doivent avoir une certification AWS active (de niveau associé, professionnel ou specialité). Experts indépendants et consultants du réseau de partenaires AWS (APN) disposent ainsi d’une alternative pour communiquer directement avec les clients.

