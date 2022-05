Cloud : BT choisit AWS

La division digitale de BT signe un accord de cinq ans avec Amazon Web Services (AWS), dans le cadre de la transition de son infrastructure et de ses applications vers une architecture cloud.

BT , l’ex opérateur historique de télécommunications britannique, va migrer son infrastructure, ses applications et ses centres de données chez le leader mondial du cloud public.

« La collaboration avec Amazon Web Services est la pierre angulaire des plans de BT Digital visant à fournir une architecture leader sur le cloud pour BT Group », explique Thomas Dücke, directeur de l’exploitation chez BT Digital.

Objectif affiché : réduire les coûts, dans le cadre de son programme de modernisation qui vise à générer 2 milliards de livres sterling d’économies brutes annualisées d’ici la fin de l’exercice 2024.

Au cours des cinq prochaines années, BT a déclaré qu’il avait l’intention de continuer à faire des investissements importants et à utiliser la technologie AWS pour accélérer sa transformation numérique, en mettant particulièrement l’accent sur les charges de travail des applications via des conteneurs et des technologies sans serveur.

AWS investit au Royaume-Uni

AWS pourrait également aider l’opérateur dans ses ambitions en matière d’émission carbone. En septembre dernier , BT a déclaré qu’il avancerait son objectif de zéro émission carbone de 2045 à 2030 pour ses propres services et à 2040 pour sa chaîne d’approvisionnement et les émissions de ses clients.

AWS a régulièrement intensifié ses opérations au Royaume-Uni, après l’ ouverture de la » région Londres » en 2016 .

En mars , AWS a annoncé un investissement au Royaume-Uni d’un montant de 1,8 milliard de livres sterling au cours des deux prochaines années pour construire et exploiter des centres de données au Royaume-Uni.

La filiale d’Amazon a annoncé avoir créé 25 000 postes à travers le Royaume-Uni en 2021 , portant son effectif permanent total à plus de 70 000 à Londres, Manchester, Édimbourg et Cambridge.

Crédit photo : @BT