Cloud de confiance : un facteur déterminant pour les entreprises ?

Quel est votre ressenti quant à la souveraineté et à la confiance dans le Cloud computing ?

La question a été posée aux membres – ESN, éditeurs de logiciels, plateformes et sociétés ICT – de Numeum.

74% des répondants (85% parmi les seuls éditeurs de logiciels) déclarent proposer ou intégrer des offres et solutions cloud.

Pour une localisation de données en Europe

La localisation de données est une préoccupation exprimée par la plupart des 500 répondants. 78% se prononcent en faveur d’une localisation en France ou, pour 64% du panel, en Europe.

Aussi, la plupart des répondants maintiennent leurs données dites « sensibles » en interne ou sur des clouds privés.

Par ailleurs, 50% (60% lorsqu’il est question du secteur public et de la santé) disent être confrontés à des exigences concernant le « cloud de confiance » dans les appels d’offre de leurs clients.

De plus, 70% des répondants jugent nécessaire pour la France et l’Europe d’imposer le recours obligatoire à des fournisseurs cloud français ou européens pour les données à caractères sensibles (au sens de la loi 78-17 du 6 Janvier 1978).

Mais ce taux chute aux environs de 30% pour les filiales de groupes internationaux non européens.

Numeum, de son côté, déclare défendre « la question centrale de la liberté de choix technologique. Celle-ci passe notamment par l’affirmation d’une filière française et européenne du numérique puissante. Tout en restant ouvert, sans stigmatisation, à la coopération avec les acteurs internationaux, pour que les entreprises françaises puissent bénéficier des meilleures technologies et des dernières innovations du marché, dès lors que le respect de certaines valeurs et certaines règles sont avérées. »

Et d’insister : « c’est à ce prix que clients, utilisateurs et citoyens y gagneront dans la liberté et la souveraineté de leurs choix et de leur intégrité. Numeum le prône également autant que possible dans un espace européen unifié. »

* Numeum est un syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), éditeurs de logiciels, plateformes et sociétés d’ingénierie et de conseil en technologies (ICT) en France.