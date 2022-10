Cloud « de confiance » : Numspot donne rendez-vous en 2023

Dix ans après Cloudwatt et Numergy, voici Numspot. Le premier comptait Orange dans ses rangs ; le deuxième, SFR. Cette fois, c’est Bouygues Telecom qui s’implique. Pour un objectif similaire : constituer une offre de cloud « souverain ».

Dassault Systèmes est aussi de l’initiative, comme la Banque des territoires (Caisse des dépôts). L’un pour l’infrastructure (OUTSCALE). L’autre comme investisseur. Docaposte est le chef de file.

À quoi s’attendre avec Numspot ? On en sait peu pour le moment. Sinon que la société – non encore constituée – devrait lancer des services en 2023. Et qu’elle vise autant le SaaS et le PaaS que le IaaS… avec les labels « de confiance » adéquats (EUCS, HDS, SecNumCloud…).

Docaposte et OUTSCALE se sont déjà associés, cette année, dans un consortium « souverain ». Avec netFrame et Nexedi, ils se sont positionnés sur l’appel à projets France 2030 « Développement de suites bureautiques cloud de travail collaboratif ». Docaposte compte apporter, notamment, ses briques de signature électronique, de coffre-fort numérique et d’archivage.

