Cloud : les DSI redoutent le déficit de compétences

Avec la crise sanitaire mondiale provoquée par le coronavirus Covid-19, le cloud et la cybersécurité restent des enjeux clés pour les DSI. Mais les compétences manquent.

C’est ce que met en exergue un rapport de Flexera basé sur les réponses* de 302 responsables informatiques de grandes entreprises dans le monde.

Globalement 91% des responsables IT interrogés s’attendent à une accélération de la numérisation des processus et des métiers. Parmi eux, 52% (62% en Europe) prévoient que ce rythme augmente considérablement dans les mois à venir.

En 2019, les dépenses en solutions et services cloud (IaaS/PaaS/SaaS) ont été supérieures à celles consacrées aux logiciels et systèmes sur site (on-premise).

Les entreprises qui redoutent le plus de se trouver « enfermer » auprès d’un fournisseur (« vendor lock-in ») ont tendance à privilégier le multicloud et l’hybride.

Ces migrations vers le cloud poussent 83% des organisations interrogées à investir davantage dans la sécurité du cloud et la protection des données, selon le rapport 2020.

Mise à niveau des compétences

Globalement, 36% des budgets IT sont consacrés à la croissance et à l’innovation, en lien avec les directions métiers. La pression monte sur des équipes IT appelées à moderniser l’existant, sans sacrifier la sécurité et la réputation de l’entreprise qui les emploie.

Ainsi, 41% disent mettre à jour leurs feuilles de route stratégiques technologiques au moins une fois par mois.

Pour se doter des talents nécessaires à sa mise en oeuvre, les organisations tablent à la fois sur des prestataires externes, des travailleurs à temps partiels et/ou à distance (46%) et des internes à temps plein (54% des effectifs).

Les DSI cherchent plus particulièrement à combler le déficit de compétences dans le cloud, la cybersécurité et l’intelligence artificielle (IA). Par ailleurs, 84% s’attendent à augmenter les investissements pour améliorer les compétences des employés existants.

*L’enquête a été menée auprès de 302 DSI et responsables IT d’entreprises de plus de 2000 employés en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacfique. (source : « Flexera 2020 CIO Priorities Report », un document sous licence CC 4.0).

(crédit photo de une © Shutterstock)