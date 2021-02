Cloud : Dynatrace disponible sur Google Cloud Marketplace

La plateforme d’observabilité Dynatrace pour Google Cloud est désormais directement disponible à l’achat via Google Cloud Marketplace.

Le fournisseur de solutions de performance applicative Dynatrace a confirmé renforcer son partenariat stratégique avec Google Cloud.

Dans ce cadre, la plateforme d’observabilité Dynatrace pour Google Cloud est dorénavant directement disponible à l’achat via Google Cloud Marketplace.

« Les clients de Google Cloud peuvent désormais implémenter facilement l’observabilité automatique et intelligente de Dynatrace pour leurs environnements Google Cloud et hybrides, grâce à un processus rationalisé, de l’approvisionnement jusqu’au déploiement et à la configuration automatisés », ont indiqué les partenaires dans un communiqué.

« Collaborer avec Dynatrace, permet à nos clients communs d’accélérer leur migration dans le cloud et d’assurer le succès global de leur transformation numérique », a déclaré Amy Bray, responsable mondiale de Google Cloud Marketplace.

AIOps et automatisation

Les clients existants de Google Cloud peuvent utiliser les investissements d’ores et déjà engagés sur Google Cloud Platform (GCP) pour acheter Dynatrace. Les deux groupes mèneront des actions commerciales et marketing conjointes à leur attention.

« Nous avons conçu la plateforme Dynatrace pour permettre aux grandes entreprises mondiales d’accélérer leurs initiatives de transformation numérique », a expliqué Mike Maciag, CMO de Dynatrace. Ces organisations constatent « que les anciennes approches en matière de monitoring ne sont plus adaptées à l’étendue et à la vitesse des changements induits par les architectures cloud natives », a-t-il ajouté.

Pour mieux faire, la plateforme Dynatrace unifie l’AIOps (intelligence artificielle pour les opérations IT) et l’automatisation continue dans des environnements hybrides.