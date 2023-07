Cloud en France : les 3 hyperscalers poursuivent leur croissance

The winners take all ! On connait la formule qui s’applique dans bon nombre de secteurs de l’économie. Le marché du Cloud, en France, n’échappe pas à la règle.

Selon le dernier pointage du cabinet d’études Markess by Exægis, les trois hyperscalers américains continuent de dominer le marché français de la tête et des épaules. Mieux, dans un contexte mondial de légère contraction de la croissance du secteur, ils poursuivent leur gain de part de marché.

Ainsi, AWS conserve 45% d’un marché français qui est passé, entre 2020 et 2022, de 1,4 milliards € à 2,5 milliards €. En deuxième position, l’offre Azure de Microsoft s’arroge 18% quand celle de Google Cloud se fixe à 8 %.

Au total, les trois géants captent 70 % du marché français laissant le solde à de nombreux concurrents.

« Les autres fournisseurs de Cloud public, parmi lesquels OVHcloud, Orange Business, Outscale, Scaleway, Cloud Temple, Oracle ou encore IBM Cloud ont réalisé ensemble 25% de croissance et concentrent 29% du marché. » précise Markess by Exægis.

Des partenariats qui » brouillent les cartes »

Dans un paysage des SI qui transfèrent désormais de larges pans applicatifs au cloud, le cabinet relève que » l’engouement pour le mariage des environnements dans des stratégies hybrides et multicloud tend à brouiller les cartes. Les acteurs historiques de l’hébergement, de l’infogérance et du cloud privé nouent des partenariats pour marier leurs solutions avec des offres de IaaS-PaaS publiques. C’est le cas par exemple de Orange Business, Atos, Sopra Steria, Cloud Temple, Capgemini, Claranet, Inetum, etc. Dans le même temps, les hyperscalers Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud nouent des partenariats étroits et des JV avec les acteurs français pour mieux adresser les organisations locales. »

Une référence à la multiplication des initiatives telles que S3NS, la coentreprise Google-Thales ou encore Bleu, l’alliance entre Orange et Capgemini avec l’infrastructure Cloud Azure.

Une autre raison, qui n’est pas évoquée par le cabinet, pourrait être la multiplication des « régions France » ( et UE) pour répondre à la problématique des lois d’extraterritorialité américaines qui mettent les données des entreprises hexagonales et européennes à la merci des demandes d’interventions judiciaires d’outre Atlantique.

AWS, Google Cloud et Microsoft Azure disposent désormais de datacenters en France pour monitorer l’activité de leurs clients locaux.

Autre hypothèse : les entreprises ont tendance à privilégier un hyperscaler avec qui ils ont acquis des compétences pour poursuivre leur « cloudification » donnant ainsi une prime aux hyperscalers avec lesquels ils ont basculé les briques de base, comme le stockage par exemple.