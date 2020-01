Cloud : les entreprises perdent-elles le contrôle des données ?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La publication étendue de données, des terminaux au cloud, offre des opportunités de croissance aux entreprises, mais elle n’est sans risque, rapporte McAfee, sondage à l’appui.

79% des 1000 professionnels et décideurs informatiques interrogés* dans 11 pays déclarent que leur entreprise stocke des données dans le cloud public. Selon le rapport, 26% des fichiers stockés dans le nuage contiennent des données sensibles. Or, dans 91% des cas, les données dormantes ne sont pas chiffrées par les fournisseurs de services cloud.

En moyenne, 41 services cloud par entreprise sont « approuvés », comme Microsoft Office 365, par exemple, mais bien d’autres sont utilisés hors du contrôle de l’IT. « Il y a des milliers d’autres services cloud utilisés ponctuellement, certains pour une seule tâche et d’autres plus régulièrement, mais sous le radar et en attente d’être la prochaine application approuvée », ont souligné les auteurs du rapport publié par le fournisseur de solutions de sécurité.

Ils ont aussi relevé que près de 8 organisations sur 10 autorisent l’accès aux services cloud approuvés (SaaS, PaaS, IaaS) depuis des terminaux personnels. Aussi, dans 1 cas sur 4, des données sensibles sont téléchargées du cloud vers un appareil non géré par l’entreprise. Celle-ci qui risque alors d’en perdre la trace… Or, 52% des organisations utilisent des services cloud qui ont déjà subi des exfiltrations de données. De sucroît, une entreprise sur cinq déclare manquer de visibilité sur les données qui se trouvent dans ses applications cloud.

Sécurité centrée sur la data

Autre enseignement du rapport : 49% des fichiers chargés sur un service cloud sont partagés au sein d’un même programme ou entre les services de différents fournisseurs. Or, 1 fichier sur 10 contenant des données sensibles partagées dans le cloud est en accès public.

93% des RSSI jugent qu’il est de leur responsabilité de sécuriser les données dans le cloud. Mais 30% des organisations disent manquer de personnel qualifié pour protéger leurs applications accessibles dans le cloud (SaaS).

Une minorité (41% tout de même) dit pouvoir contrôler les tentatives d’accès depuis des terminaux personnels aux données de l’entreprise dans le cloud. 34% déclarent aussi être en mesure de contrôler les paramètres de collaboration pour leurs services cloud.

Aussi, 37% des organisations utilisent une solution de prévention de perte de données (DLP) pour suivrre et contrôler l’usage de ses applications en mode cloud (SaaS). En moyenne se sont 45 737 incidents qui sont identifiés chaque mois par ce biais.

Pour McAfee, la protection orientér réseau ne suffit plus pour sécuriser les usages cloud. Les entreprises auraient intérêt à adopter un modèle de sécurité centré sur les données pour adapter leur niveau de protection à la dispersion des données dans le cloud.

*Les résultats ont été comparés aux données agrégées et anonymisées d’utilisation du cloud par 30 millions d’individus. Tous couverts par McAfee MVISION Cloud, la solution de courtage en sécurité d’accès cloud (CASB – Cloud Access Security Broker) du fournisseur américain. (source : « Enterprise Supernova: the data dispersion cloud adoption and risk report » McAfee – janvier 2020).

