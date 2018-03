Sécurité Cloud : Equinix SmartKey facilite le chiffrement

Le service (SaaS) Equinix SmartKey sépare clés de chiffrement et données pour renforcer la sécurité d’environnements hybrides et multi-cloud.

Fournisseur de datacenters et services d’hébergement d’infrastructures, Equinix fait un premier pas dans la sécurité « as a service » avec l’offre Equinix SmartKey. Elle inclut le stockage des clés, le chiffrement et la tokenisation. Pour répondre aux exigences de conformité (RGPD…) et de performance attendues par le marché.

« Face aux risques de cybersécurité liés aux environnements distribués (cloud, applications et données), les clients se tournent vers le chiffrement. Il est l’un des moyens de contrôle les plus efficaces pour protéger leurs informations critiques. Et par conséquent, le besoin d’une gestion de clés privée, sûre et mondialement disponible devient essentiel », a déclaré Lance Weaver, vice-président Emerging Services d’Equinix, cité dans un communiqué.

C’est ce que propose Equinix SmarKey. Cette offre SaaS est hébergée sur la plateforme mondiale de datacentres neutres IBX (International Business Exchange) du fournisseur. Elle permet l’interconnexion entre clients, opérateurs et fournisseurs Cloud.

SmartKey s’appuie aussi sur les technologies de partenaires. Ainsi, le module de sécurité matérielle (HSM) de Fortanix assure la protection des données en transit, stockées et en mémoire. Par aileurs, Intel SGX (Software Guard Extensions) fournit la protection critique des clés de chiffrement. L’hébergement et le service (SaaS) étant assurés par Equinix.

4 atouts de SmartKey

Selon le fournisseur américain, le service ainsi développé permet de :

– renforcer la sécurité d’environnements multi-cloud, hybrides et distribués en séparant clés de chiffrement et données. Celles-ci n’étant pas hébergées par la même entité ;

– réduire les coûts en optant pour du SaaS « privé, sécurisé et distribué », plutôt que l’achat et le déploiement de matériel spécialisé ;

– gérer des clés de chiffrement à travers de multiples marchés et partenaires ;

– conserver les données et les clés de chiffrement dans la même région ou le même pays, pour mieux répondre aux exigences réglementaires ou de souveraineté des données.

Pour Lance Weaver : « Equinix SmartKey répond à ce défi en proposant une intégration transparente entre clouds publics et hybrides dans le monde. Tout en offrant la confidentialité nécessaire pour remettre le contrôle des données à sa place : entre les mains du client ».

