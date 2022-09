Cloud : se former avec AWS Skill Builder oui, mais à quel prix ?

A partir de 29 $ par mois, la filiale cloud d’Amazon propose dorénavant un abonnement payant aux profils techniques et aux équipes via AWS Skill Builder.

AWS propose aux utilisateurs de son centre d’apprentissage en ligne AWS Skill Builder deux abonnements payants, l’un individuel et l’autre par équipe. Ils complètent les 500 cours gratuits que propose déjà sur Skill Builder le fournisseur américain de services cloud.

Les profils techniques qui veulent disposer d’une expérience pratique des technologies cloud et/ou mettre à niveau et certifier leurs compétences dans ce domaine sont ciblés.

Ils ont accès aux nouveaux modules d’apprentissage suivants: Builder Labs (compétences classiques du cloud), Jam (des défis à relever, dont Events pour les équipes uniquement) et Cloud Quest (jeux de rôle et défis avancés). Aussi, des examens pratiques sont proposés à celles et ceux qui veulent obtenir une certification Amazon Web Services (AWS).

Quels sont les tarifs ?

De 29 $ par mois à 449$ par an

L’abonnement « individuel » est proposé au prix de 29 $ par mois ou 299 $ par an.

L’abonnement par « équipe » (plus de 50 personnes) est facturé 449$ par an et par personne, avec un modèle de tarification échelonnée, en fonction du nombre de postes, comme l’a expliqué Sébastien Stormacq, en charge des relations avec les développeurs chez AWS.

Les entreprises clientes peuvent attribuer en mode administrateur des exercices spécifiques de formation à leurs équipes, suivre les progrès réalisés et intégrer l’authentification unique sécurisée (Single-Sign-On, SSO). Les offres sont disponibles dans différentes langues*.

Outre AWS, d’autres hyperscalers proposent des formations maison qui ciblent leurs écosystèmes respectifs. Différents modèles sont proposés (découverte, payant…) avec une poussée vers le « premium ». C’est notamment le cas de Google avec ses Google Cloud Skills.

*français, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, chinois, japonais, coréen, indonésien.