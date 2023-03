Cloud : la FTC évalue les pratiques d’hyperscalers

Les méthodes commerciales d’hyperscalers sont-elles anticoncurrentielles ?

La Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) a émis mercredi 22 mars une demande d’information (request for information) concernant les pratiques des fournisseurs cloud d’envergure mondiale ou hyperscalers.

Un marché dominé par Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud. Ils représentaient à eux trois 67% du marché au T4 2022 (source : Synergy Research).

La Federal Trade Commission (FTC) veut notamment évaluer auprès d’utilisateurs :

– les freins potentiels à la dynamique concurrentielle du marché

– la capacité de l’offreur à influencer la fixation de tarifs

– le niveau de dépendance de certains segments de l’économie (santé, finance, transports, e-commerce, défense…) à l’égard d’une poignée de fournisseurs

– les risques de sécurité associés aux pratiques de l’industrie du cloud computing

En outre, la FTC veut mieux appréhender la capacité des clients à négocier leurs contrats avec les fournisseurs. Et en savoir davantage sur les incitations qui leur sont proposées, ainsi que sur l’étendue des produits et services cloud basés sur l’intelligence artificielle (IA).

Le public concerné – acheteurs et utilisateurs de services cloud outre-Atlantique – a jusqu’au 22 mai prochain pour soumettre ses commentaires à la FTC.

« Des pans entiers de l’économie semblent maintenant dépendre d’un petit nombre de fournisseurs de cloud computing », a déclaré Lina Khan, présidente de la FTC, sur Twitter. En conséquence, l’agence fédérale « sollicite les commentaires du public sur la façon dont la structure actuelle du marché et les pratiques commerciales des fournisseurs de cloud computing affectent la concurrence et la sécurité des données », a expliqué la juriste.

2. Given broader adoption of cloud services, we are keen to understand what factors may lead to heightened risk of fragility or data breaches.

