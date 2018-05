Cloud : GCP embarque NetApp Cloud Volumes pour enrichir son offre de stockage

Google Cloud Platform continue de combler son retard sur AWS et Azure dans son offre de stockage. Elle intègre NetApp Cloud Volumes, un service NAS qui enrichit son offre après celle de Dell EMC.

Après Isilon de Dell EMC, la semaine dernière, c’est NetApp qui rejoint le mouvement avec ” NetApp Cloud Volumes for Google Cloud Platform”, un service NAS managé par ses soins.

“Ensemble, NetApp et Google Cloud offrent une offre de services de fichiers étroitement intégrée, en libre-service et multiprotocole. ” explique le blog de NetApp.

Accessible en preview privée, le service devrait être disponible plus tard dans l’année mais aucune date précise n’est communiquée. L’offre est déjà proposée sur AWS et Azure.

Elle permet de relier les services de données Flash de NetApp aux fonctions de développement d’applications, d’analyse et d’apprentissage machine de Google Cloud. ” Avec Cloud Volumes, les utilisateurs peuvent répliquer les espaces de travail jusqu’à 10 fois plus vite et réduire le temps de création d’un facteur 30.” affirme NetApp.