Cloud : l’hybride gagne du terrain

Nutanix a livré l’édition 2019 de son Entreprise Cloud Index. Près des trois quarts des 2650 décideurs IT interrogés dans le monde par Vanson Bourne pour le fournisseur d’une infrastructure hyperconvergée (HCI) définie par le logiciel disent avoir transféré certaines de leurs applications du cloud public vers un socle technique sur site (on-premise).

À l’heure actuelle, le traitement de charges de travail passe en priorité par des datacenters traditionnels ou du cloud privé. Toutefois, une majorité prévoit que l’hybride (cloud public et privé) soit le modèle IT le plus utilisé au cours de la décennie qui vient, passant de 13,1% des usages en 2019 à 51,7% des usages dans les trois à cinq ans.

En outre, le cloud hybride est considéré par 85% des professionnels et directeurs des systèmes d’information (DSI) concernés (ils étaient plus nombreux encore, 91%, à le penser l’an dernier) comme le mode d’exploitation informatique le plus adapté pour répondre aux enjeux existants et à venir de transformation numérique, de sécurité et de conformité.

Talents et budgets cloud

Pour 60% des informaticiens interrogés, la sécurité IT est bien le domaine qui aura le plus d’impact sur l’évolution des stratégies cloud des entreprises à l’avenir.

Qu’en est-il du respect des budgets ? 64% des décideurs IT considèrent que les budgets alloués sont respectés lorsqu’il est question d’opérations et de projets de transformation associés au cloud public. En revanche, 35% déclarent avoir dépassé légérement ou de manière significative les budgets planifiés.

Globalement, la régulation peut imposer à différents acteurs de l’industrie de gérer certaines opérations informatiques « sensibles » sur site, rappelle le fournisseur américain.

Dans ce contexte, « l’adoption du cloud hybride a progressé dans les entreprises. Mais il reste encore beaucoup à faire pour que les organisations en tirent tout le potentiel », a déclaré Wendy M. Pfeiffer, DSI de Nutanix. Selon la dirigeante, le défi implique, entre autres, le recrutement de nouveaux profils qualifiés et la mise à niveau des compétences cloud des équipes en poste « pour suivre le rythme des technologies émergentes ».

