Cloud hybride : Google étend son programme de certification Anthos au stockage

Une catégorie de plus dans le programme « Anthos Ready ».

Google certifie, par ce biais, les solutions partenaires adaptées à sa plate-forme de cloud hybride.

La nouvelle catégorie vise les fournisseurs de stockage.

Ils sont pour le moment 6 certifiés : Dell EMC, HPE, NetApp, Portworx, Pure Storage et Robin Systems.

L’adéquation de leurs solutions respectives a été évaluée sur quatre critères principaux :

Our @gcloudpartners enable customers to deliver solutions that leverage #Anthos in exciting ways. Learn about Anthos Ready Storage, our new qualification that helps you select storage solutions that are deployed with Anthos → https://t.co/8ppiSrdFPZ pic.twitter.com/vGxrBoJYzV

— Google Cloud Platform (@GCPcloud) February 19, 2020