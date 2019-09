Cloud hybride : Google développe l’approche serverless et microservices

« Cloud Run sur GKE est désormais en bêta publique ! »

La mention figure sur le formulaire qui permettait d’obtenir un accès anticipé à cet outil.

Google en a fait l’une des composantes de sa plate-forme de gestion d’applications Anthos (ex-Cloud Services Platform). Il l’a conçu sur la base du projet open source Knative, destiné à déployer et à gérer des charges de travail sans serveur sur Kubernetes. Résultat : la possibilité d’exécuter des conteneurs sans état, soit de façon entièrement gérée, soit dans un cluster GKE.

Autre brique d’Anthos à passer en bêta : Service Mesh.

Construite à partir du projet Istio (mise en œuvre open source du modèle de maillage de services) elle apporte la prise en charge des microservices.

Google ajoute aussi la prise en charge de l’autorisation binaire.

Ce contrôle de sécurité est censé garantir que seules des images de conteneurs fiables puissent être déployées. Il permet d’exiger une signature par des autorités de confiance lors du processus de développement.

