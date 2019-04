Cloud : HPE et Nutanix forment un duo hybride

L’accord mondial porte sur la fourniture d’un service géré de cloud hybrid basé sur les serveurs HPE et le socle logiciel Enterprise Cloud OS de Nutanix.

Le groupe informatique HPE et le spécialiste du cloud d’entreprise et des systèmes hyperconvergés Nutanix ont annoncé mardi 9 avril la signature d’un partenariat mondial.

L’accord porte sur la fourniture d’un service géré de cloud hybride. L’offre s’appuie sur les serveurs HPE (ProLiant et Apollo) et le socle logiciel Enterprise Cloud OS de Nutanix, hyperviseur AHV inclus.

L’ensemble viendra compléter les services et solutions de gestion d’infrastructures et de charges de travail fournis par HPE Greenlake, avec un paiement à l’utilisation.

Le service managé de cloud hybride sera déployé dans les datacenters des clients ou dans les espaces de colocation. Le traitement d’applications critiques tierces (SAP, Oracle, Microsoft…) et de mégadonnées machine (Splunk, Hadoop) font partie des cas d’usage recencés.

Service managé et appliance

Nutanix, de son côté, va autoriser ses partenaires de distribution à vendre eux-mêmes, en tant qu’appliances intégrées, des serveurs HPE couplés au système Enterprise Cloud OS.

Les deux groupes ambitionnent ainsi de proposer un service géré de cloud hybride qui permette aux clients de réduire le coût total de possession et d’accélérer le retour sur investissement (ROI). Une ambition affichée par d’autres services et multinationales, Dell EMC et IBM en tête.