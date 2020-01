Cloud hybride : Pivotal est désormais tout à VMware

Il aura fallu un peu plus de quatre mois à VMware pour finaliser l’acquisition de Pivotal.

Valorisée à 2,7 milliards de dollars, l’opération est bouclée en date du 30 décembre 2019.

Les deux sociétés ont déjà collaboré, entre autres, sur le développement d’une plate-forme Kubernetes : Pivotal Container Service (PKS).

Pivotal évoluait – officiellement en toute indépendance – dans la galaxie Dell EMC* depuis la fusion des deux groupes en 2016.

Pour en prendre le contrôle, VMware a :

Avec sa solution de développement d’applications fondée sur le PaaS open source Cloud Foundry (à l’origine développé par VMware) et adaptée depuis l’an dernier à Kubernetes, Pivotal accompagnera la stratégie cloud hybride de VMware.

Ses outils alimenteront la plate-forme Tanzu, aux côtés d’autres technologies issues de rachats. Notamment :

* EMC avait acquis Pivotal en 2012, puis avait monté une coentreprise avec VMware et General Electric.

