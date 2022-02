Cloud : combien ont pesé les hyperscalers en 2021 ?

Quel poids pour l’activité cloud chez Amazon, Google et Microsoft ? Les trois hyperscalers ont désormais publié leurs indicateurs financiers pour 2021.

Google Cloud toujours pas rentable

Chez Google, l’exercice fiscal est aligné sur l’année calendaire. On en retiendra les éléments suivants :

– Chiffre d’affaires global

257,637 milliards de dollars (+41 % d’une année sur l’autre ; à comparer à la hausse de 13 % enregistrée entre 2019 et 2020).

– Chiffe d’affaires cloud

19,206 B$ (+47 %), soit 7,5 % du C. A. global (l’an dernier, les revenus du segment avaient augmenté de 46 %, représentant 5,5 % du C. A. global).

– Résultat d’exploitation global

78,714 B$ (+91 %) pour une marge d’exploitation de 31 % (en 2020, la hausse avait été de 20 %, pour une marge d’exploitation à 22,6 %).

– Résultat d’exploitation cloud

Toujours dans le rouge, à -3,099 B$. C’est toutefois moins de pertes qu’en 2020 (-5,607 B$) et en 2019 (-4,645 B$).

AWS pèse trois Google Cloud

Chez Amazon, les indicateurs se présentent comme suit :

– Chiffre d’affaires global

469,822 B$ (+22 % ; à comparer aux +38 % de l’an dernier).

– Chiffre d’affaires cloud

62,202 B$ (+37 %), soit 13,2 % du C. A. global (l’an dernier, les revenus avaient crû de 30 %, s’établissant à 11,8 % du C. A. global).

Lire aussi : Cloud : AWS change de RSSI

– Résultat d’exploitation global

24,870 B$ (+9 %) pour une marge d’exploitation de 5,3 % (en 2020, la hausse avait été de 57,5 %, pour une marge d’exploitation à 5,9 %).

– Résultat d’exploitation cloud

18,532 B$ (+37 %) pour une marge d’exploitation de 29,8 % (en 2020, la hausse avait été de 47 %, pour le même taux de marge d’exploitation).

Microsoft : difficile d’estimer le poids d’Azure

Chez Microsoft, l’activité cloud se divise entre les segments « Productivity and Business Processes » et « Intelligent Cloud ». Dans le premier, on trouve une bonne partie du SaaS commercial (Office, Dynamics…). Le second comprend essentiellement Azure (cloud d’infrastructure).

– Chiffre d’affaires global

184,903 B$ (+10 % ; à comparer aux +18 % de l’an dernier).

– Chiffre d’affaires « Intelligent Cloud »

67,784 B$ (+12,8 %), soit 36,7 % du C. A. global (l’an dernier, les revenus avaient crû de 17,5 %, atteignant 35,7 % du C. A. global).

– Résultat d’exploitation global

57,978 B$ (+18 %) pour une marge d’exploitation de 31,4 % (en 2020, la hausse avait été de 32 %, pour une marge d’exploitation de 32,7 %).

– Résultat d’exploitation « Intelligent Cloud »

29,971 B$ (+37 %) pour une marge d’exploitation de 44,2 % (en 2020, la hausse avait été de 35 %, pour une marge d’exploitation de 32,7 %).

Illustration principale © vladimircaribb – Adobe Stock