Cloud et IA : Microsoft France fixe ses grandes orientations pour 2018

Dans sa feuille de route 2018, Microsoft France intègre l’ouverture de quatre data centers sur le territoire nationale à destination des entreprises clientes de ses offres Cloud. Ils seront localisés dans les régions parisienne et marseillaise et disponibles avant la fin du premier trimestre.

Microsoft doit demeurer une référence dans le Cloud alors qu’Amazon se montre offensif sur le marché français pour attirer les entreprises.

En ce début d’année, Carlo Purassanta, Président de la branche française de Microsoft, vient de faire le point sur les priorités business et technologique : intelligence artificielle, “réalité mixte” et informatique quantique.

Avec l’ouverture de cette grappe de quatre data centers, Microsoft veut se rapprocher de ses clients français les plus exigeants en matière de localisation géographique de leurs données.

L’éditeur ambitionne d’afficher “le meilleur niveau de qualité, de proximité et de sécurité aux entreprises et institutions qui souhaitent localiser leurs applications et leurs données sur le territoire national, en conformité avec les réglementations européennes”.

“Les entreprises qui n’avaient pas encore franchi le pas [de l’utilisation du cloud, NDLR] sont celles qui attendaient l’arrivée de centres de données en France. Nous avons déjà plusieurs milliers d’inscriptions pour ces centres”, évoque Carlo Purassanta dans la cadre d’une interview réalisée avec l’AFP (via Le Figaro).

La combinaison d’outils est connue : Azure (plateforme Cloud), Office 365 (bureautique) mais aussi Skype (téléphonie sur Internet avec des fonctions de traduction qui se développent), Cortana (technologie d’assistance vocale) et HoloLens (technologie qui s’appuie sur des hologrammes pour créer des passerelles entre réalité virtuelle et le monde réel).

Une première mondiale s’est produite le 5 décembre dernier avec une opération chirurgicale à l’Hôpital Avicenne AP-HP de Bobigny (Seine-Saint-Denis) à travers laquelle la “réalité mixte” était mise à contribution.

On devrait aussi assister à l’émergence de Microsoft Teams du nom de la plateforme collaborative qui entre en compétition face à Slack.

Sur le volet hardware, on oublie les smartphones mais l’offensive Surface se poursuit. Ainsi, les pré-commandes du Surface Book 2 au format 15 pouces sont lancées en France (voir lien ITespresso).

Intelligence artificielle : les initiatives se multiplient

En France, Microsoft se montre actif sur la recherche technologique. Un premier accord avait été signé dans ce sens avec l’INRIA en 2005 (voir lien ITespresso). En suivant les vagues technologiques, l’intelligence artificielle s’impose désormais.

Un programme start-up (AI Factory) a été initié l’an dernier pour accompagner le lancement du méga-incubateur Station F de Xavier Niel (voir lien ITespresso).

Après une première tournée de sept start-up accompagnées, une deuxième promotion démarre, toujours sous le signe de l’intelligence artificielle : Deepomatic (reconnaissance d’image), Tellmeplus (automatisation de la production de modèles prédictifs), Yatedo (recrutement avec un moteur sémantique de personnes), Zelros (assistant conversationnel), Prevision.io (“solution de machine learning automatisée”) et Brennus Analytics (optimisation des prix sous un angle BtoB).

Au sein de son Campus d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), Microsoft compte également ouvrir une “école IA” sous un angle inclusif.

En coopération avec Simplon (organisme de formations numériques), les sessions d’apprentissage sont destinées à des jeunes demandeurs d’emplois en reconversion et des personnes issues de formations alternatives orientées Web (Grande Ecole du Numérique).

(Crédit photo : Microsoft France)