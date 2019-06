Cloud : IBM et Equinix renforcent leur alliance

Equinix et IBM Cloud ont confirmé l’extention de leur partenariat.

L’objectif est de fournir à un plus grand nombre de grandes entreprises une connectivité privée à l’infrastructure cloud d’IBM via Equinix Cloud Exchange (ECX) Fabric, qui contourne l’Internet public.

Les deux partenaires se connaissent bien. IBM Cloud Direct Link Exchange étant déjà déployé dans plusieurs datacenters IBX (International Business Exchange) d’Equinix.

Depuis, Equinix et IBM s’appuient sur l’offre Global ECX Fabric pour optimiser les déploiements de clouds hybrides et fournir aux entreprises une connectivité privée à IBM Cloud. Via Direct Link (le service d’interconnexion privée d’IBM Cloud) et ses déclinaisons.

Les offres Direct Link Exchange, Dedicated et Dedicated Hosting sont concernées.

Direct Link Service Provider

Pour consolider leur alliance, Equinix a récemment rejoint le programme IBM Cloud Direct Link Service Provider. Cette intégration lui assure, en tant que fournisseur de service, au moins un point de présence (PoP) Direct Link sur chacun des marchés stratégiques d’IBM, France incluse.

16 zones métropolitaines* à travers le monde sont désormais en mesure d’établir par le biais des services d’Equinix des connexions privées sécurisées vers IBM Cloud.

Equinix conforte ainsi son engagement auprès de poids lourds du cloud. Outre IBM, le fournisseur de datacenters et services de connectivité compte AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform parmi ses partenaires.

*Amsterdam, Chicago, Dallas, Francfort, Hong Kong, Londres, Melbourne, New York, Paris, São Paulo, la Silicon Valley, Singapour, Sydney, Tokyo, Toronto et Washington D.C.