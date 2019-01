Cloud industriel : Outscale accueille la start-up EikoSim

Outscale étend son écosystème. La jeune pousse EikoSim a intégré en fin d’année 2018 l’accélérateur de start-up du fournisseur français de services cloud d’infrastructure (IaaS).

« EikoSim met à disposition de ses clients industriels des outils et environnements de tests virtuels comme EikoTwin avec un jumeau numérique ou digital twin », a précisé David Chassan, directeur communication d’Outscale. « En valorisant les essais réels dans la chaîne numérique de conception, EikoSim invente de nouveaux modes de développement durable des systèmes mécaniques », a-t-il ajouté par voie de communiqué.

À travers le programme d’accélération Outscale for Entrepreneurs, EikoSim ambitionne de passer à l’échelle sur un cloud « souverain et industriel ». Sans sacrifier performance et sécurité.

De son côté, Outscale, filiale cloud de Dassault Systèmes, accompagne la jeune pousse pour valoriser son offre auprès de clients et partenaires.

Outscale for Entrepreneurs

EikoSim est a été fondée en août 2016. Florent Mathieu et Renaud Gras, deux docteurs en mécanique de l’ENS Cachan, sont à l’initiative.

La jeune pousse a développé un algorithme qui, selon ses promoteurs « permet, sur la base d’une corrélation d’images numériques, de caractériser les essais effectués par les industriels. En ramenant la simulation au plus proche de l’essai physique et en optimisant des paramètres de simulation ».

