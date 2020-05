Cloud : Informatica pousse son intégration avec SAP

L’éditeur de solutions d’intégration de données Informatica a annoncé une extension de son partenariat avec le groupe allemand du logiciel SAP.

Leur accord porte sur l’intégration de l’offre iPaaS Informatica Intelligent Cloud Services avec les solutions data et analytics cloud de SAP, dont l’outil SAP Data Warehouse Cloud. « SAP Data Warehouse Cloud offre la possibilité aux entreprises d’intégrer leurs données hétérogènes dans une seule et même solution. Elle leur permet d’assurer la sécurité, l’intégrité et la richesse sémantique de l’information », a déclaré Gerrit Kazmaier, vice-président en charge de SAP HANA & Analytics chez SAP.

Les partenaires ambitionnent ainsi de fournir une architecture intégrée de référence à leurs clients communs, des grands comptes pour l’essentiel. Les entreprises peuvent aussi bénéficier de pipelines d’intégration Informatica dans leur utilisation des solutions SAP.

« Grâce à ces solutions de pointe, Informatica et SAP vont soutenir de manière efficace la transformation numérique centrée sur les données de leurs clients », a déclare Amit Walia, CEO de Informatica. Et d’ajouter : « ce partenariat renforce notre capacité d’intégration avec les solutions de SAP. Il nous permet d’accompagner nos clients dans leur innovations à travers notre écosytème de partenaires. »

La firme basée à Redwood City (Californie) ambitionne ainsi d’accélérer les processus de modernisation vers le cloud engagés par ses clients.

Ce point de vue est partagé par la direction de SAP. « Ce partenariat avec Informatica, nous permet de travailler sur des solutions intégrées, d’optimiser la connectivité entre nos différentes solutions, d’ouvrir l’accès aux métadonnées », a précisé Gerrit Kazmaier. Il s’agit en outre « d’intégrer des architectures de référence » pour accompagner au mieux leurs clients communs.

(crédit photo © Shutterstock)

