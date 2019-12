Cloud : KPMG et Microsoft vont développer des offres communes sur Azure

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

« Dans le cadre d’un grand plan d’investissement, KPMG signé un accord de cinq ans avec Microsoft pour investir dans les technologies développées dans le cloud et accélérer la transformation digitale de leurs clients communs et du réseau international du cabinet. » indique un communiqué.

Here’s my conversation with @BillThomas_KPMG on how our expanded strategic alliance with KPMG will help our mutual customers apply the latest advances in cloud, AI and security to highly regulated workloads, like tax, audit and advisory. https://t.co/9tBdtQpClE — Satya Nadella (@satyanadella) December 5, 2019

Pour le groupe d’audit et de conseil, les offres co-développées dans le Cloud de Microsoft porteront sur des applications à la demande, des solutions pré-paramétrées, de l’automatisation des processus manuels et de l’analyse continue de l’information.

» KPMG s’appuiera notamment sur Microsoft Azure ainsi qu’Azure AI pour déployer une nouvelle plateforme mondiale hébergée dans le cloud. Celle-ci visera à élargir l’offre digitale de KPMG grâce à plus de 50 nouvelles solutions déployées autour de l’intelligence artificielle, du RPA, de Microsoft 365 ou Dynamics. Ces solutions permettront d’améliorer la collaboration, la productivité et les capacités d’analyse de données. Nos clients bénéficieront ainsi d’une prestation de services et d’interaction de très haute qualité, d’un déploiement plus rapide des solutions digitales en adéquation avec les normes de conformité et de sécurité les plus exigeantes. » indique le leader de l’audit.