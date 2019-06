Cloud : McAfee se rapproche d’AWS pour sécuriser les bases de données

McAfee Database Security est une suite d’outils de contrôle et de protection en temps réel des bases de données hébergées par Amazon Web Services.

Le spécialiste de la sécurité McAfee annonce sa solution Database Security for Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Ce nouveau produit basé sur le cloud délivre une visibilité en temps réel sur pratiquement toutes les activités des bases de données hébergées par Amazon Web Services.

Les privilèges des utilisateurs y sont référencés et il est possible de surveiller et de contrer d’éventuelles attaques depuis la base de données.

Garder le contrôle sur le Cloud

Avec cette solution unifiée, McAfee considère qu’il répond à la crainte de perte de contrôle que rencontrent les entreprises lorsqu’elles font migrer leurs bases de données vers le cloud.

Cette suite intègre McAfee Database Activity Monitoring pour protéger les données contre les menaces et surveiller l’activité sur les serveurs.

Virtual Patching, est un module qui vient détecter automatiquement les patches de sécurité manquants, colmate les vulnérabilités et corrige les erreurs de configuration.

Enfin, Vulnerability Manager for Databases vient examiner les autorisations des droits des utilisateurs et traite également les vulnérabilités des bases de données en cas de mauvaise configuration.

La suite complète McAfee Database Security for Amazon RDS peut être activée sur Amazon Aurora.