Cloud : Microsoft Azure rattrape (un peu) AWS

Des IaaS et PaaS publics au cloud privé hébergé, Microsoft Azure gagne des parts de marché.

Selon la société d’intelligence de marché Synergy Research Group, les dépenses mondiales des entreprises dans les services cloud d’infrastructure ont augmenté de 10 milliards $ d’une année sur l’autre, franchissant les 61 milliards $ au quatrième trimestre 2022.

Malgré tout, la dynamique globale (+21% par rapport au T4 2021) est moins marquée qu’elle ne l’était en début d’année dernière (+34% en glissement annuel par rapport au T1 2021).

Parmi les 5 principaux hyperscalers, Microsoft a été le seul à gagner des parts de marché.

AWS devance encore de 10 points Microsoft Azure

Microsoft dispose dorénavant d’une part de marché mondiale de 23%. Ce taux, le plus élevé pour le cloud Azure jusqu’à présent, a augmenté de deux points de pourcentage par rapport aux deux trimestres précédents, a relevé Synergy Research.

AWS reste le chef de file. Certes, sa part de marché (33% au T4 2022) a baissé de 1 point en un trimestre, mais elle s’inscrit dans une fourchette comprise entre 32% et 34%. La « zone de confort » dans laquelle navigue la filiale cloud d’Amazon depuis plusieurs années.

Quant à la part de Google, elle est stable (11%) par rapport au trimestre précédent.

Ensemble, AWS, Microsoft et Google captent ainsi 67% du marché mondial des services infra cloud. Leur domination est plus marquée encore sur les segments des IaaS et PaaS publics, qui représentent l’essentiel du marché. Les multinationales américaines en contrôlent 73%.

Alibaba Cloud, l’hyperscaler chinois, et IBM, le groupe tehnologique basé à Armonk (New York), disposent chacun de moins de 5% du marché global des services cloud d’infratructure.

Les revenus générés par l’ensemble des autres fournisseurs cloud ont triplé depuis la fin 2017. Mais la part de marché de cet ensemble a fondu en cinq ans, d’après les analystes.

Ce sont donc les hyperscalers qui devraient bénéficier de l’essentiel de la croissance du marché attendue dans toutes les régions du monde cette année 2023.

(crédit photo © Adobe Stock)