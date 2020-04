Cloud : les DSI préfèrent Microsoft, selon Morgan Stanley

Microsoft Azure est encore le fournisseur de plateformes et de services cloud d’infrastructure (PaaS et IaaS) le plus populaire auprès DSI de grands groupes, selon une enquête AlphaWise CIO promue par Morgan Stanley, dont Business Insider s’est fait l’écho.

Dévoilé par Business Insider, ce sondage « propriétaire » a été menée au premier trimestre 2020. En pleine pandémie de coronavirus Covid-19, le cloud computing, avec la cybersécurité et la collaboration à distance, reste un domaine prioritaire pour les DSI interrogés.

Microsoft est également le fournisseur préféré pour les environnements cloud hybrides, 39% des DSI privilégiant sa plateforme, contre 25% lui préférant Amazon Web Services (AWS), qui reste le premier fournisseur mondial du cloud public hyperscale.

Microsoft, comme d’autres fournisseurs de solutions, devra faire face à une baisse globale des investissements IT des entreprises en 2020. En pleine crise sanitaire, ces dernières donnent la priorité à la continuité d’activité et l’optimisation des coûts.

Selon l’enquête, la moitié des DSI interrogés ont déjà réduit leurs budgets de 2,6% en moyenne. Et les priorités évoluent vers les outils du travail distant sécurisé.

Justement, selon les analystes, la firme de Redmond est bien positionnée pour bénéficier de l’appétence de grands comptes pour les solutions de travail à distance – applications collaboratives, accès distant sécurisé via VPN, bureau virtuel, etc.

Au cours des trois prochaines années, selon Morgan Stanley, Microsoft devrait devenir le principal bénéficiaire de la migration des investissements IT et des charges de travail vers le cloud.

