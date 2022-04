Cloud : Microsoft migre les apps critiques de Woolworths

Le projet a duré huit mois. Le groupe australien de grande distribution Woolworths a finalisé la migration de ses applications critiques vers Azure.

L’équipe en charge du projet a mis à jour et migré « plus de 20 applications SAP, 75 téraoctets de données, 135 serveurs de base de données et 435 serveurs d’applications vers Azure », a indiqué Microsoft. Les applications concernées incluent l’ERP SAP, SAP « Retail for Merchandise Management » et SAP « Customer Activity Repository » sur HANA. Elles sont utilisées par les entités retail et finance du distributeur.

Les parties prenantes, parmi lesquelles Woolworths, Microsoft, SAP et Tata Consultancy Services (TCS), filiale de services informatiques du conglomérat indien Tata, se sont félicitées de ce déploiement. En effet, c’est l’une des migrations d’applications critiques SAP vers le cloud les plus étendues réalisées jusqu’à présent dans la région Asie-Pacifique.

Au total, 200 personnes ont été impliquées dans sa mise en oeuvre. Le projet de migration avait été annoncé dès le début de l’année 2020.

« Malgré la pandémie de COVID-19, la migration a été réalisée dans les temps impartis, dans les limites du budget prévu et avec un minimum de perturbations commerciales ou de [l’expérience] client. Une fois les conditions du déploiement définies, 8 mois ongt suffi à Woolworths Group pour réussir la bascule de sa plateforme SAP stratégique vers Azure. »

Vers une migration de SAP S/4 HANA

John Hunt, CIO de Woolworths Group, a déclaré que le projet s’inscrit dans le cadre d’une modernisation visant à migrer SAP S/4 HANA sur Azure à l’avenir.

« Chez Woolworths Group, nous tirons parti du cloud pour stimuler l’innovation et accélérer la mise sur le marché. Notre transformation vers le cloud est un facteur clé pour fournir des expériences clients et équipes supérieures dans nos magasins et en ligne », a-t-il déclaré.

« TCS, Microsoft et SAP sont nos partenaires de longue date […] considérant leur expertise dans les technologies cloud, nous sommes ravis de nous être associés dans le cadre de cette initiative stratégique. »

