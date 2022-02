Cloud : quand Microsoft tacle Amazon

Un dirigeant de Microsoft déplore des pratiques d’Amazon jugées peu loyales dans le cloud computing et la télémedecine.

Microsoft a réagi à un récent article de CNBC concernant le déploiement étendu aux Etats-Unis du service de télémédecine Amazon Care. L’offre a été lancée en 2019 sous la forme d’un programme pilote proposé aux employés de la firme basée à Seattle (Washington). Elle est dorénavant promue sur l’ensemble du territoire états-unien.

CNBC indique dans cet article : Amazon « espère que la combinaision de soins virtuels fournis via Amazon Care et « une nouvelle approche des soins en personne » sera en mesure d’attirer les employeurs [Ndlr : qui contribuent au financement de la couverture santé de leurs employés] rattachés à d’autres fournisseurs ».

Cette approche a poussé Judson Althoff, vice-président exécutif et directeur commercial de Microsoft, à s’exprimer sur le sujet. « La confiance est une priorité absolue pour nos clients », indique le dirigeant dans sa note sur le réseau social que détient Microsoft.

« Dans des secteurs tels que les soins de santé, les services financiers et la vente au détail, ils doivent pouvoir s’assurer que leur fournisseur cloud ne s’associera pas avec eux un jour et ne les concurrencera pas le lendemain. Chez Microsoft, cela signifie que nous sommes, et avons toujours été, une société de technologies pour entreprise. »

En disant cela, Judson Althoff cherche à rassurer les clients et l’écosystème de partenaires de Microsoft. Il faut dire que la multinationale réalise sur certains marchés, en France, par exemple, plus de 90% de son chiffre d’affaires par le biais de ses partenaires.

La co-innovation serait donc préférée à la coopétition.

Le groupe Amazon, via sa filiale cloud Amazon Web Services (AWS), dit-il le contraire ?

Coopération ou coopétition ?

« Bien sûr, nous avons des concurrents dans chaque marché [où nous exerçons] », a déclaré en septembre dernier Adam Selipsky, CEO d’AWS, lors du Fast Company Innovation Festival, comme l’a relevé CRN. « Dans le divertissement numérique, par exemple, AWS a des relations importantes avec des groupes comme Netflix, Hulu, Disney+, HBO, même si Amazon qui pourrait leur faire concurrence dans d’autres domaines. Dans le commerce de détail, autre exemple, vous avez Nike et Brooks Brothers, Shop Direct, Instacart, Zulily. Je pourrais continuer. Or, dans de nombreux secteurs dans lesquels Amazon a des activités, nous avons des partenariats de long terme, étendus et solides avec des entreprises externes. »

Il a poursuivi : « ;e monde est compliqué et je pense que nous sommes tous habitués à coopérer dans certains domaines. Il peut y avoir une certaine concurrence dans d’autres domaines, mais la raison pour laquelle cela fonctionne est due à la confiance. Cela fonctionne parce que toutes ces entreprises externes savent qu’AWS n’a qu’une seule mission et qu’elle est de favoriser leur succès. Et il n’y a jamais de compromis dans aucune dimension à ce sujet. »