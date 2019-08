Cloud monitoring : pourquoi Splunk s’offre SignalFx

En déboursant 1,05 Md$ pour acquérir SignalFx, Splunk renforce ses capacités de suivi des opérations IT et de gestion de la performance applicative.

Splunk, multinationale de l’analyse de données machine, a annoncé acquérir pour la somme de 1,05 milliard de dollars SignalFx.

Fondée en 2013 à San Mateo (Californie), SignalFx fournit une plateforme SaaS de suivi en temps réel d’infrastructures cloud, d’applications et de microservices.

Voici trois des motivations de Splunk qui expliquent ce rachat :

1. Renforcer ses capacités dans les domaines de la gestion des opérations informatiques et de la performance des applications (APM). Qu’elles soient dans le cloud ou sur site.

2. Fournir aux équipes IT et aux développeurs une plateforme de monitoring de « l’ensemble du cycle de vie des applications d’entreprise », selon les termes communiqués par Doug Merritt, CEO de Splunk.

3. Se doter de talents supplémentaires. Un « ajout majeur », selon le dirigeant.

Performance applicative

Splunk fait clairement le choix de la croissance externe pour étoffer son offre.

L’an dernier, par exemple, Splunk a racheté VictorOps, un fournisseur de solutions DevOps de gestion d’incidents, et Phantom Cyber Corporation, dans le domaine des solutions d’orchestration et d’automatisation de gestion des incidents de sécurité (SOAR).

Pour un total de 470 millions de dollars (120 M$ pour VictorOps et 350 M$ pour Phantom).

Avec SignalFx, le montant grimpe et la gestion de la performance applicative l’emporte.

« Le monde s’oriente toujours plus vers des architectures complexes basées sur le cloud », a déclaré Karthik Rau, fondateur et CEO de SignalFx. Ensemble, « Splunk et SignalFx constituent la nouvelle approche pour surveiller et étudier les infrastructures et les applications cloud en temps réel, par le biais de logs, de métriques ou du traçage ».

Splunk prévoit de boucler ce rachat au second semestre de son exercice fiscal, clos fin janvier 2020. Une opération réalisée à 60% en numéraire et à 40% par actions de Splunk.