Cloud : Nutanix étend Clusters sur Microsoft Azure

Nutanix et Microsoft ont officalisé leur partenariat stratégique lors de l’événement virtuel Nutanix .NEXT 2020. L’accord porte sur l’extension de l’infrastructure cloud hybride de Nutanix à Azure. Il vise à faciliter l’exécution de charges de travail sur site (on-premise) et dans le cloud, à l’aide de Nutanix Clusters sur Azure.

Cette plateforme hybride peut à la fois exécuter la pile HCI (Hyperconverged infrastructure) Nutanix de base, ainsi que l’ensemble des produits et services du fournisseur spécialisé.

En outre, avec Nutanix Clusters sur Azure, les clients disposeront d’une console de gestion unifiée des données et des applications, sans avoir besoin d’en modifier le code.

Hybride et multicloud

Les utilisateurs pourront « exécuter le logiciel Nutanix sur les nœuds Azure Nutanix-Ready et les intégrer au logiciel Nutanix fonctionnant dans des clouds privés. » Ils pourront aussi « utiliser leurs comptes Azure existants et leur configuration réseau (VPN, VNETs et sous-réseaux), ce qui supprime le besoin d’une gestion des superpositions réseau complexes », ont expliqué les responsables produit de Nutanix dans un billet de blog.

Comment consommer ?

Pour acheter des logiciels Nutanix, les clients existants de Microsoft Azure pourront utiliser leur engagement de consommation Microsoft Azure (MACC) .

Les clients de Nutanix, de leur côté, pourront porter leurs licences existantes vers Clusters sur Azure ou accéder « à la demande » aux logiciels du fournisseur via Azure Marketplace.

Globalement, les utilisateurs de Nutanix Clusters sur Azure bénéficieront de l’avantage Azure Hybrid Benefit et de mises à jour de sécurité.

La gestion, via la console Azure Arc, de serveurs, conteneurs et services de données sur l’infra hyperconvergée de Nutanix, sur site ou dans Azure, fait aussi partie de l’accord.

Renforcer l’offre HCI

Les fonctionnalités proposées dans le cadre de ce partenariat entre les deux groupes américains sont testées en avant-première par certains clients, dont la Société Générale en France. La disponibilité globale de l’offre est prévue « dans un proche avenir ».

L’accord avec Microsoft intervient un mois après l’annonce d’un partenariat similaire entre Nutanix et AWS. Un autre accord avec Google Cloud pourrait suivre.

En plus de peaufiner ses alliances, Nutanix a annoncé renforcer son offre HCI pour tirer parti de technologies de stockage, dont les SSD NVMe et les SSD Intel Optane.

(crédit photo © Shutterstock)