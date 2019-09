Cloud : Outscale pousse les start-up Logpickr, DiversiTi et IXXO.io

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

« Nous partageons avec DiversiTi, IXXO.io et Logpickr l’enthousiasme de transformer les innovations technologiques à l’échelle industrielle », a déclaré David Chassan, directeur communication d’Outscale. Le fournisseur français de services cloud d’infrastructure (IaaS) renforce aussi son écosystème. En effet, à la suite de EikoSim, ces trois jeunes pousses du logiciel vont rejoindre son programme d’accélération de start-up.

Le programme, Outscale for Entrepreneurs, a une durée de trois mois. Les jeunes pousses auront accès sur la période aux ressources cloud et aux capacités de calcul fournies par 3DS OUTSCALE, filiale détenue majoritairement par Dassault Systèmes.

Par ailleurs, leurs équipes bénéficieront de conseils d’experts cloud et de formations pour « passer leurs innovations technologiques à l’échelle industrielle ».

Le tout dans des domaines porteurs.

Science des données

« 3DS OUTSCALE apporte à une jeune pousse comme la notre une expertise technique et fonctionnelle du cloud » a expliqué Ravinder Singh, fondateur et dirigeant de DiversiTi.

Cette start-up francilienne est actuellement incubée par le groupe Société Générale. En outre, DiversiTi propose aux opérateurs de transport une offre SaaS de business intelligence et de data science. L’analyse et le traitement de données dopés à l’apprentissage machine (machine learning) leur permet, entre autres, d’optimiser l’allocation des ressources, de prédire les pannes et la fraude, de visualiser les données.

Chaîne de blocs

Ixxo.io (Lambda Vision SAS), de son côté, a développé une offre blockchain basée sur Ethereum. Il est nécessaire de s’enregistrer pour créer un noeud, toutefois chacun peut valider les transactions sur Internet. « Le token sous-jacent à la blockchain IXXO est l’Euro, mais aucun réglement de paiement n’a lieu sur la blockchain IXXO. [Celle-ci] fonctionne comme une API de workflow de paiement connectée à des systèmes de paiement externes », a indiqué l’entreprise dans un document de présentation.

L’authentification des utilisateurs de la blockchain et la traçabilité des échanges de documents sont mis en exergue. « Chaque nœud de la blockchain est hébergé sur le cloud, idéalement pour un consensus optimal avec des propriétaires différents. Grâce à Outsacle for Entrepreneurs, nous pouvons proposer des nœuds souverains sur la blockchain, et tester la scalabilité de nos solutions », a expliqué Sébastien Jehan, CEO d’IXXO.io.

Processus et IA

La start-up bretonne Logpickr, enfin, a développé une solution d’analyse des processus (process mining) couplée à l’intelligence artificielle.

Le but est de renforcer la performance opérationnelle des entreprises de différents secteurs (télécommunications, banque, énergie…).

Avec le programme Outscale for Entrepreneurs, la jeune pousse se réjouit de bénéficier de capacités de montée en charge de classe industrielle dans le cloud. « Un point stratégique pour Logpickr », a souligné son cofondateur et CEO, Fabrice Baranski.

(crédit photo : pixabay via pexels)