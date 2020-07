Cloud PC : vers du DaaS à prix fixe chez Microsoft ?

Que cache l’initiative Cloud PC ? Microsoft y fait référence dans une offre d’emploi publiée le mois dernier.

Il y est question d’une « start-up interne ». Celle-ci développerait une offre DaaS basée sur le service Windows Virtual Desktop.

Le principe serait le même : accéder à des bureaux et des applications hébergés sur Azure. Mais avec un autre modèle économique.

Cloud PC reposerait en l’occurrence sur un abonnement à prix fixe par utilisateur. Alors que la tarification de Windows Virtual Desktop dépend des ressources d’infrastructure consommées (calcul, stockage et éventuellement mise en réseau)*.

Une telle offre ne serait pas sans rappeler l’hypothétique « Windows 365 », un temps évoqué après que Microsoft eut déposé la marque, mais resté à l’état de rumeur.

Microsoft viserait un démarrage commercial au printemps 2021. Ce qui pourrait coïncider avec la sortie de Windows 10X. Et peut-être aider à pallier l’absence initiale de prise en charge des applications Win32, liée au marché visé : des appareils d’entrée de gamme positionnés sur le créneau des Chromebooks.

C’est en tout cas le pari de Windows Central (vidéo ci-dessous), qui estime que, dans ce cadre, une vague de terminaux ARM sous Windows 10X n’est pas à exclure.

* Sous réserve de posséder la licence Windows, Microsoft 365 ou Services Bureau à distance adéquate.

