Cloud du Pentagone : Amazon blâme Trump pour la perte du contrat JEDI

Amazon conteste, comme prévu, devant la Cour fédérale des plaintes (U.S. Court of Federal Claims) l’attribution par le Pentagone à Microsoft du méga-contrat JEDI de fourniture de services cloud à 10 milliards de dollars sur 10 ans. Dans un document judicaire de 103 pages dont Reuters s’est fait l’écho lundi 9 décembre, le groupe dirigé par Jeff Bezos accuse expressément le 45e président des États-Unis, Donald Trump, d’avoir exercé une « pression inappropriée » pour influencer le choix du Pentagone.

Selon la multinationale américaine et ses avocats, Donald Trump a mené « des attaques répétées, publiques et en coulisses » pour écarter AWS, filiale cloud d’Amazon, du contrat JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) de fourniture et maintenance d’une infrastructure cloud et des services associés à base d’intelligence artificielle.

Amazon Web Services (AWS), premier fournisseur mondial du cloud public, a longtemps été considéré comme le favori. Mais le 25 octobre dernier, le Département de la défense des États-Unis (DOD) a sélectionné Microsoft Azure finalement.

À qui profite le jeu d’influence ?

Amazon estime que la défiance du président américain à l’égard de Jeff Bezos, son fondateur et CEO, également propriétaire du Washington Post, « perçu comme un ennemi politique » par le locataire de la Maison Blanche, a largement influencé la décision tardive du Pentagone. Dans sa plainte, Amazon demande donc au DOD de « réévaluer les offres de manière juste et sans influence inappropriée, directe ou indirecte. »

Mais le Pentagone n’a pas cette intention. Le DOD, par le biais d’une porte-parole, s’est déclaré « confiant dans son choix d’attribution du contrat JEDI ». Et a assuré que la décision avait été prise « conformément au processus normal de sélection des sources. »

Microsoft, de son côté, a réagi sur ce volet du dossier. « Les faits montreront que le Département de la défense a mené un processus détaillé, approfondi et équitable » pour déterminer quel est le candidat le mieux placé pour ce contrat, a déclaré un porte-parole.

Pour certains analystes, enfin, si le bras de fer engagé par Amazon peut retarder le déploiement de JEDI, il est peu probable que le Pentagone revienne sur sa décision.

