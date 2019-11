Cloud public : le IaaS porte la croissance à deux chiffres du marché

L’ascension du cloud computing se confirme. Le marché mondial des services de cloud public pourrait atteindre 266,4 milliards de dollars en 2020, contre 227,8 milliards de dollars en 2019, rapporte Gartner. La société d’études révise ainsi à la hausse le chiffre d’affaires global du secteur tout en maintenant sa prévision de croissance annuelle à 17%.

Certains segments sont mieux orientés que d’autres. C’est le cas de l’infrastructure en tant que service (IaaS) qui devrait afficher la plus forte croissance du marché (+24%) pour atteindre les 50 milliards de dollars en 2020. Par ailleurs, la demande s’oriente vers des modèles de services regroupant IaaS et plateformes en tant que service (PaaS).

De quoi accentuer la domination des principaux acteurs mondiaux de l’hyperscale : Amazon Web Services (AWS), Microsoft (Azure), Google, Alibaba Cloud et IBM.

IaaS et PaaS ne sont pas les seuls segments à forte dynamique. En outre, le logiciel en tant que service (SaaS) génère les plus hauts revenus du marché (116 Md$ attendus en 2020).

La gestion des processus métiers dans le cloud (BPaaS) arrive ensuite, sans toutefois atteindre les 53 Md$ initialement prévus pour 2020. Mais à 46,9 Md$, elle devance le PaaS (39,7 Md$) et les services de gestion et de sécurité cloud (13,8 Md$ attendus l’an prochain).

« Le paysage des services managés dans le cloud devient de plus en plus sophistiqué et compétitif. En fait, d’ici 2022, jusqu’à 60% des organisations utiliseront l’offre de services gérés dans le cloud par un fournisseur externe », contre 30% en 2018, a déclaré Sid Nag, vice-président de recherche chez Gartner.

Selon la société d’études, le cloud computing (public, privé ou hybride) fait partie des trois principaux domaines, avec l’analyse avancée de données et la modernisation des applications, dans lesquels la plupart des DSI vont davantage investir en 2020.

(crédit photo de une © shutterstock)

