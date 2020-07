Cloud public : l’informatique en nuage survole la crise

Le Cloud public reste une valeur sûre, relève le cabinet Gartner.

Le marché mondial des services de cloud public progresserait en valeur de 6,3% à 257,9 milliards de dollars en 2020, contre 242,7 milliards de dollars en 2019. La dynamique serait donc moins marquée que ne le prévoyait Gartner en novembre dernier.

Malgré tout, certains segments profitent à plein de la bascule vers le travail à distance en période de crise sanitaire et économique.

« Lorsque la pandémie de Covid-19 a débuté, il y a eu quelques ratés, mais le Cloud a finalement livré ce que l’on attendait de lui », a déclaré Sid Nag, VP de recherche chez Gartner. Pour « s’adapter à la demande croissante et répondre à la préférence des clients pour des modèles de consommation à la demande, avec un paiement l’usage ».

Le logiciel en tant que service (SaaS) devrait rester le segment le plus étendu du marché (+2,6% à 104 Md$ attendus sur l’année). Tandis que l’infrastructure en tant que service (IaaS) afficherait une croissance à deux chiffres (+13,4% à 50,4 Md$).

En revanche, la gestion des processus métiers dans le cloud (BPaaS) reculerait (de 45,2 Md$ en 2019 à 43,4 Md$ attendus en 2020). Ce niveau est proche, cependant, de celui des plateformes as-a-service ou PaaS (43,5 Md$ prévus pour 2020). Il est aussi plus élevé que celui des services de gestion et de sécurité cloud (14,6 Md$ attendus l’an prochain).

Gartner observe, par ailleurs, que la progression du télétravail profite largement au segment en devenir des postes de travail sous forme de service (Desktop as a Service, DaaS). Et ce avec une croissance attendue de 95,4% à 1,2 milliard de dollars.

(crédit photo © Shutterstock)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.