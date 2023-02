Cloud public : ces secteurs qui tirent la croissance en Europe

En Europe, plus d’un tiers des dépenses cloud émanent de trois secteurs : les services professionnels, la banque et la fabrication discrète.

Malgré l’inflation et le contexte géopolitique troublé, les investissements dans le cloud public restent solides en Europe, a relevé IDC.

Selon les plus récentes prévisions de la société d’études, les dépenses cloud devraient rapporter 148 milliards $ aux hyperscalers et aux autres fournisseurs du cloud public actifs sur le continent. Un niveau sensiblement supérieur aux prévisions initiales .

Le taux de croissance moyenne du marché sur la période 2021-2026 serait de 22% par an. La dynamique serait plus élevée encore (au moins 23%) dans les secteurs suivants :

– Les services professionnels

– La banque

– La fabrication discrète

Ces trois secteurs d’activité représenteraient ensemble plus d’un tiers de l’ensemble des dépenses cloud. Des dépensens attendues à 258 milliards $ en 2026.

Cloud public : la SaaS d’abord, le PaaS ensuite

Ces investissements sont également soutenus par les défis associées à la donnée (protection, conformité, monétisation…), a souligné le cabinet américain.

« Pénuries de compétences, inflation élevée et récessions potentielles impactent les investissements dans des technologies. Cependant, la bascule d’investissements dans le nuage se poursuit », a expliqué Andrea Minonne, responsable de recherche chez IDC. En outre, « les industries européennes basculent plus fréquemment vers des solutions cloud nécessitant un moindre investissement que les solutions informatiques traditionnelles. »

L’inflation élevée et les tensions géopolitiques modifient les plans informatiques des entreprises. Cependant, l’attention portée sur des solutions IT qui permettent d’optimiser les coûts, l’hybridation du travail et l’accélération de la numérisation stimulent toujours les investissements dans le cloud. C’est en tout cas le message que veut faire passer IDC.

Quels segments du marché sont les mieux orientés ?

Le segment du logiciel en tant que service (SaaS) devrait à nouveau capter l’essentiel des dépenses opérées dans le cloud public cette année en Europe. Mais, ce sont les plateformes en mode cloud (Paas) qui afficheraient la plus forte croissance.

La dynamique est également élevée dans le cloud d’infrastructure (IaaS).

(crédit photo © Adobe Stock)