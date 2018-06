Cloud : réduire les coûts reste le moteur des déploiements

En Europe, l’optimisation des dépenses IT et l’amélioration de la productivité restent les principaux moteurs d’adoption du Cloud en entreprise, selon Citrix.

Le Cloud est avant tout considéré par les décideurs IT comme un moyen de réduire les coûts et de gagner en productivité. Mais il l’est moins en tant qu’avantage compétitif.

C’est la principale instruction d’une enquête réalisée par Censuswide pour Citrix auprès de 1000 responsables informatiques en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Premier enseignement : 90% des répondants constatent une accélération du recours au Cloud, que celui-ci soit public, privé ou hybride. Les applications et données des entreprises sont hébergées, pour moitié en moyenne, dans le nuage informatique.

Les investissements sont surtout orientés vers le logiciel en tant que service (SaaS).

Objectifs métiers

En France, 50% des organisations interrogées ont mis en place un plan Cloud précis et aligné sur les objectifs métiers. Ce niveau est supérieur à celui de l’Allemagne, des Pays-Bays (39% respectivement) et du Royaume-Uni (36%). Toujours selon le fournisseur américain de solutions de virtualisation et de mise en réseau.

Les directions générales comprennent-elles « parfaitement » le concept et les enjeux du Cloud ? 48% des répondants le pensent en France, contre 38% au Royaume-Uni et 35% en Allemagne.

En conséquence, le Cloud est surtout perçu comme un moyen d’améliorer la productivité (46%) et de réduire les dépenses IT (37%). Il l’est moins, en revanche, en tant que ressource permettant de « réinventer » le modèle d’affaires des entreprises (30%).

« Le Cloud doit encore convaincre pour devenir synonyme de diversification des activités et de réinvention de business model », a déclaré Emmanuel Schupp, directeur général de Citrix France. Et d’ajouter : « c’est sur ce terrain-là que les entreprises françaises ont tout à gagner et ainsi prendre un avantage concurrentiel ».

