Cloud RH : DocuWare cible les PME françaises

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

DocuWare propose des solutions en mode cloud (SaaS) préconfigurées et prêtes à l’emploi à l’attention d’entreprises de taille moyenne en France. Leurs équipes en charge des ressources humaines, des achats et des ventes sont ciblées.

Les solutionssont conçues pour couvrir les processus « courants » gérés par les PME : achats, factures, devis, contrats, paie, recrutements/départs, a précisé l’éditeur de solutions.

Le spécialiste de la gestion électronique de doduments (GED) et des flux de travail (workflow), acquis par le groupe japonais d’impression Ricoh en 2019, déclare que la prise en main d’une de ses solutions cloud clés en main ne prend pas plus de « trois jours ».

Dématérialiser et automatiser « à moindre coût »

Les PME françaises de moins de 50 salariés équipées d’outils numériques de productivité sont encore largement minoritaires. La marge de manoeuvre reste donc importante pour ces entreprises et les fournisseurs de solutions actifs sur ce marché, DocuWare en tête.

« Les solutions cloud clés en main DocuWare permettent de dématérialiser et d’automatiser rapidement et à moindre coût les processus Achats, RH et Ventes grâce à des workflows préconfigurés, le tout dans un environnement SaaS multi-utilisateurs sécurisé et évolutif », a déclaré Olivier Rajzman, directeur commercial DocuWare France et Benelux.

« Ces solutions peuvent être intégrées indépendamment les unes des autres ou dans leur ensemble » pour répondre aux besoins de l’entreprise concernée.