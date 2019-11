Cloud : Scaleway et Atempo portent la sauvegarde « made in France »

L’éditeur de logiciels Atempo et le fournisseur de services cloud d’infrastructure Scaleway (groupe Iliad) ont négocié un partenariat stratégique. Ils proposent, dans ce cadre, une solution de sauvegarde conçue et hébergée en France. Les entreprises qui ne veulent pas confier leurs données « à des acteurs soumis au Cloud Act » sont ciblées, entre autres.

Ce service, en cours d’intégration dans l’interface clients Atempo, à trois objectifs clés :

– simplifier la réplication de sauvegardes dans le cloud ;

– garder le contrôle (gouvernance et localisation des données) ;

– maintenir l’interopérabilité de l’offre avec le protocole S3.

L’offre repose sur l’intégration de la solution de sauvergarde et de migration de données Miria avec le service de stockage cloud proposé par Scaleway. La marque cloud du groupe Iliad (la maison mère de Free) gère un service de stockage objet (Object Storage) compatible S3 et revendique 4 datacenters « en propre » sur le territoire national.

La solution est disponible auprès du réseau de partenaires techniques, revendeurs et fournisseurs de services des deux groupes français.

Luc d’Urso, CEO d’Atempo, s’est déclaré ravi que l’alliance avec Scaleway donne naissance à « une solution fiable et souveraine ». Un point de vue partagé par Arnaud de Bermingham, CEO de Scaleway. « La souveraineté des données est pour Scaleway une priorité majeure. Elle seule permet aux entreprises de garantir leur indépendance et la pérennité de leurs informations en les mettant à l’abri notamment du Cloud Act », a souligné le dirigeant.

Les deux partenaires en feront la démonstration lors du salon Cloud & Cyber Security Expo (Cloud Expo Europe Paris) des 27 et 28 novembre 2019.

