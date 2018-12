Cloud : Scaleway (Iliad) harmonise ses services d’infrastructure IT

Les offres historiques de serveurs dédiés et datacenters du groupe français deviennent « Online by Scaleway » et « Scaleway Datacenter ».

Bien décidée à donner davantage de visibilité à ses offres, Scaleway, la marque cloud d’Iliad lancée en 2015, évolue.

Ainsi, les offres historiques d’hébergement et infrastructure IT du groupe français – Online et Iliad Datacenter lancée en 2003 – ont été renommées « Online by Scaleway » et « Scaleway Datacenter », respectivement. Et seront enrichies à partir du 1er trimestre 2019.

Scaleway rassemblera donc sous sa propre marque les activités suivantes :

Cloud public, datacenter et serveurs dédiés

Scaleway : l’offre public cloud du fournisseur orientée développeurs. Elle regroupe des éléments pour le calcul (instances, bare metal, Kubernetes…), la data et le stockage (objets, en mode bloc, DBaaS). Et des services pour la mise en réseau et l’intelligence artificielle.

Scaleway Datacenter (ex-Iliad Datacenter) : l’offre d’infrastructures privées à destination des entreprises. Le service propose l’exploitation sécurisée d’infrastructures critiques en France sur du matériel des principaux fournisseurs technologiques.

« Cette activité qui reposait historiquement sur la colocation évolue vers l’infrastructure privée (baremetal, GPU et private cloud des partenaires) », indique Scaleway par voie de communiqué. Adobe, Le Bon Coin et Safran font partie des clients de l’offre.

Online by Scaleway (ex-Online) : le service ambitionne d’accompagner ses clients vers « une consommation simple et à la demande » de serveurs (instances matérielles).

Le site internet de Scaleway va regrouper l’ensemble de ces offres.

(crédit photo © shutterstock.com)