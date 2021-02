Cloud : Scaleway loue à son tour le Mac mini M1

Bureau à distance et support 24/7… Scaleway, filiale cloud du groupe français Iliad, lance officiellement ce mardi l’offre de location de serveurs Apple silicon M1 as-a-Service fonctionnant sur un Mac mini M1 dans le cloud de Scaleway.

L’entreprise propose ainsi de louer pour 0,10 € de l’heure le modèle doté d’une puce Apple M1, premier système sur une puce (SoC) ARM pour Mac, avec un CPU et un GPU de 8 cœurs chacun, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go.

A ce jour, l’ensemble tourne sous macOS Big Sur 11.2 couplé à XCode 12.4, la boîte à outils pour développeurs d’applications sous iOS, iPadOS, tvOS, watchOS et macOS.

Scaleway héberge un espace Mac mini dans son datacenter souterrain parisien DC4.

macOS Big Sur à distance

« Scaleway est fier de proposer une expérience native Apple Big Sur à distance, et pour seulement 0,10 € par heure avec un engagement minimum de 24 heures », déclare par voie de communiqué Yann Lechelle, directeur général de Scaleway.

Une configuration adaptée, selon lui, à l’intégration et au déploiement applicatifs devenus « plus complexes » pour les équipes de développement délocalisées. « Moins de 5 minutes » sont nécessaires pour accéder dans le cloud de Scaleway au Mac mini M1.

L’offre est disponible « partout dans le monde », ajoute le fournisseur européen. Scaleway rejoint ainsi d’autres prestataires, dont MacStadium et Amazon Web Services (AWS), proposant dans le cloud la location de serveurs basés sur des Mac mini.

