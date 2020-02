Cloud : Snowflake, taille (mega) Licorne avec le soutien de Salesforce

La Cloud Data Platform de Snowflake continue de faire saliver les investisseurs.

La start-up annonce un 8ème tour de table (série G) d’un montant de 479 millions $, co-dirigé par de nouveaux investisseurs, Dragoneer Investment Group et Salesforce Ventures.

En octobre 2018, la précédente (série F) était de 450 millions $.

Depuis sa création par deux français en 2012, la start-up basée en Californie a enregistré un total de 1,4 milliards $, ce qui monte sa valorisation à la somme astronomique de 12,4 milliards $.

« Ce financement supplémentaire et un nouveau partenariat stratégique avec Salesforce devraient renforcer la position de Snowflake sur le marché et accélérer son élan en tant que première plateforme de données dans le Cloud. » indique la start-up qui précisera cet été le contenu du partenariat avec le numéro un mondial du CRM, qui va manifestement au delà du financement.

