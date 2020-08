Cloud : le sésame d’une sortie de crise par le haut

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Quelles sont les technologies numériques clés pour la reprise post-Covid 19 ? C’est une question posée durant l’été 2020 à 1089 dirigeants d’entreprises dans le cadre d’un rapport international de Deloitte (« Save-to-thrive », « économiser pour prospérer » en français).

Les solutions de cybersécurité (citées par 80% du panel) et le cloud computing (80% également) dominent. Les systèmes d’intelligence artificielle (IA) et cognitifs (73%) arrivent ensuite. Ils devancent l’Internet des objets (IoT) (65%), l’automatisation robotique des processus (RPA) (60%) et l’analyse avancée de données (58%).

La blockchain n’obtient « que » 34% des suffrages, selon le rapport de la société de conseil.

Toutes technologies confondues, l’objectif de réduction des coûts l’emporte.

Optimiser les coûts

L’optimisation des coûts est considérée comme une priorité « interne ». Globalement, la proportion de répondants qui veulent réduire les coûts de 10% au moins a augmenté de 25 points par rapport à la période pré-pandémique. En outre, 66% des organisations veulent réduire leurs coûts de plus de 10% dans les douze prochains mois.

Mais il n’est pas question de fragiliser la continuité d’activité.

Ainsi, la cybersécurité et ses failles font partie des principaux défis « externes » à affronter. La baisse de la demande client (pour 74% des répondants) et les ratés éventuels de la chaîne d’approvisionnement (65%) figurent aussi au top 3 des préoccupations.

Soutenir le travail à distance (76%) est une autre priorité opérationnelle des décideurs interrogés. Améliorer l’infrastructure IT (78%) et promouvoir la vente via différents canaux numériques (72%) le sont aussi.

(crédit photo : via pexels)