Cloud souverain : Atempo et OVHcloud unis pour la sauvegarde en mode SaaS

OVHcloud et Atempo viennent d’annoncer s’unir sous la bannière du cloud souverain.

Officiellement, il s’agit d’allier l’infrastructure du premier aux technologies du second afin de constituer « une solution souveraine pour la sauvegarde et la préservation des données ».

Atempo doit plus précisément mettre à contribution trois de ses offres :

Dans la pratique, des jonctions sont déjà en place avec chacun de ces produits. Elles sont accessibles sur l’OVH Marketplace.

La commercialisation se fait sous forme de licences qui permettent de déployer les logiciels Atempo sur l’IaaS d’OVHcloud.

Le modèle économique va évoluer avec le lancement de la nouvelle marketplace OVHcloud.

Dans un premier temps, la partie Lina passera en « as a service », sur abonnement.

OVHcloud disposant d’une offre de stockage objet, il est probable qu’une solution fondée sur Miria soit mise en place, en mode hybride. En l’occurrence, pour des clients on-prem qui souhaiteraient sécuriser des backups vers un cloud souverain.

Miria fait déjà l’objet d’un partenariat avec un autre hébergeur : Scaleway (groupe Iliad).

La solution d’archivage qui doit en résulter vient d’être validée techniquement. La phase commerciale n’a pas encore démarré.

Photo d’illustration via Shutterstock.com

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.