Cloud souverain : quels candidats pour les trois contrats

Qui pour animer le « nouveau cloud souverain » ?

Après l’échec du projet Andromède, l’État a relancé une initiative, détaillée dans une circulaire du 8 novembre 2018.

Objectif : développer « une offre hybride capable de s’adapter […] aux différents niveaux de sensibilité des données et des applications ».

Cette offre hybride se composera de trois « cercles » :

L’AFP évoque trois candidats pour ce cloud « externe » : Capgemini, un groupement Atos / SCC et la SSII d’origine suisse SoftwareONE.

La désignation se fera en décembre.

Bruno Le Maire a indiqué cette même échéance la semaine passée. Mais le ministre de l’Économie et des Finances a fait référence à OVH et à 3DS Outscale. Sans spécifier la nature de leur implication potentielle dans la « stratégie en cercles ».

