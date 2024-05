Cloud : les start-up dénoncent aussi les pratiques de Microsoft

Vers une enquête sur Microsoft chez l’autorité de la concurrence espagnole ? Une association représentant quelque 700 start-up l’y invite, par l’entremise d’une plainte.

Ses arguments ont déjà été maintes fois invoqués, de par l’Europe et au-delà, contre le groupe américain. Elle les résume ainsi :

– Abus de position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation pour forcer l’usage d’Azure

– Barrières techniques (portabilité des données, notamment) et contractuelles (conditions de licence) rendant difficile voire empêchant le libre choix des fournisseurs

En plus d’une « enquête exhaustive » sur Microsoft, l’association sollicite des « mesures d’urgence » pour garantir un marché « plus ouvert ». Elle rappelle que l’autorité de la concurrence a lancé*, fin 2023, une enquête sur le marché du cloud, utilisé par « plus de 30 % » des entreprises espagnoles.

Le CISPE a adopté la même approche (demande d’enquête + mesures) auprès de la Commission européenne. Sa plainte remonte à l’an dernier. Depuis lors, les enquêtes – ou esquisses d’enquêtes – contre Microsoft se sont multipliées : relations avec OpenAI et Mistral AI, intégration de Teams dans Office 365, pratiques commerciales avec Entra ID (ex-Azure AD)…

* Ses homologues française et britannique ont fait de même. Cette dernière à la suite d’un examen du marché par le régulateur des télécoms.

