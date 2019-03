Cloud : Volkswagen choisit AWS pour sa plateforme industrielle

Volkswagen choisit l’offre AWS, en particulier AWS IoT, pour bâtir sa plateforme Cloud. Un Data Lake va compiler les données de plus de 100 usines pour améliorer ses processus de production.

Volkswagen Industrial Cloud. C’est le nom de la plate-forme de production numérique basée sur Amazon Web Services (AWS) pour transformer les processus de fabrication et de logistique du constructeur allemand.

Pour améliorer l’efficacité de ses productions, Volkswagen va collecter, organiser et analyser les données, en temps réel, provenant des ateliers de 122 usines à travers le monde, et le tout sera stocké sur les serveurs Amazon.

Un Data Lake avec Amazon S3

Cette collaboration ne se limite pas au stockage puisque Volkswagen a également créé un Data Lake basé sur Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) pour analyser les données.

« Volkswagen utilisera la suite de services AWS IoT, notamment AWS IoT Greengrass, AWS IoT Core, AWS IoT Analytics et AWS IoT SiteWise, pour détecter, collecter, organiser et exécuter des analyses sophistiquées des données provenant de l’usine. » indique le constructeur allemand.

Enfin, le constructeur allemand envisage d’utiliser Amazon SageMaker, un service qui aide les développeurs et les experts des données à créer, former et déployer rapidement des modèles d’apprentissage automatique.